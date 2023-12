Bilhetes esgotados para o dérbi frente ao Boavista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto anunciou na manhã deste sábado que já estão esgotados os bilhetes para o dérbi da Invicta, frente ao Boavista, que terá lugar na próxima sexta-feira, no Estádio do Bessa.Os ingressos tinham sido colocados à venda na tarde de sexta-feira, tendo voado em poucas horas. Dessa forma, a equipa de Sérgio Conceição vai contar com um forte apoio nas bancadas.