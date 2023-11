Bilhetes para Guimarães já estão esgotados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto anunciou esta quarta-feira que já estão esgotados os bilhetes que o V. Guimarães disponibilizou para o jogo do próximo sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, referente à 11.ª jornada do campeonato.A venda dos ingressos iniciou-se às 10 horas de hoje, tendo sido anunciado pouco depois das 15 horas que já estavam esgotados. Recorde-se que os bilhetes destinavam-se apenas a sócios detentores de Lugar Anual e cada ingresso custava 13 euros.