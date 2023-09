Bilhetes para o FC Porto-Barcelona esgotados

O FC Porto anunciou esta quarta-feira que esgotaram os bilhetes disponibilizados para os portistas para o embate com o Barcelona, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Dragão.Os azuis e brancos, contudo, aguardam "informações do Barcelona e da UEFA no que diz respeito à fatia de bilhetes que, regulamentarmente, lhes está atribuída. Caso não sejam totalmente adquiridos, o FC Porto informará sobre a possibilidade de serem disponibilizados pelos seus próprios meios".