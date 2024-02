Bilhetes para o FC Porto-Benfica à venda esta terça-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto informou, esta tarde, que os bilhetes para o jogo com o Benfica, no Dragão, serão colocados à venda esta terça-feira, a partir das 10 horas. O clássico da 24.ª jornada da Liga Betclic está previsto para o primeiro fim de semana de março, mas ainda não há data e hora definitiva.Os dragões informam que, numa primeira fase, os ingressos estarão apenas disponíveis para os seus associados, com preços entre os 15 e os 60 euros, enquanto o restante público apenas poderá comprar bilhetes a partir da próxima sexta-feira.