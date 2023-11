Bilhetes para o jogo de Barcelona já estão esgotados

O FC Porto anunciou a meio da tarde desta segunda-feira que os bilhetes para o jogo frente ao Barcelona, agendado para o dia 28 deste mês, na Catalunha, já estão esgotados. Os ingressos tinham o preço unitário de 55 euros e voaram em pouco mais de quatro horas.Recorde-se que a equipa de Sérgio Conceição divide a liderança do Grupo H da Champions com a formação de Xavi Hernández. Ambos têm nove pontos, mais três do que os ucranianos do Shakhtar Donetsk.