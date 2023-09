Braçadeira chega a Diogo Costa

Pepe foi baixa de última hora, por lesão, e isso fez com que a braçadeira de capitão chegasse ao braço de Diogo Costa. O guarda-redes, confirma-se agora, subiu ao lote de capitães do FC Porto e estreou-se, ontem, frente ao Gil Vicente nessas funções.

As saídas de Otávio e Uribe no verão tiveram consequências na hierarquia dos líderes do balneário e o guarda-redes, de 24 anos feitos há poucos dias, acabou por beneficiar disso. Juntando as referidas transferências às lesões de Pepe e Marcano, o primeiro e segundo da hierarquia de capitães, Diogo Costa teve a oportunidade de liderar a equipa em campo.