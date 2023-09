Bruno Costa deixa FC Porto em definitivo e ruma ao Valenciennes

Bruno Costa deixou o FC Porto em definitivo para assinar pelo Valenciennes, comandado pelo português Jorge Maciel, anunciou este sábado o clube do segundo escalão francês, sem detalhar a duração do vínculo.O médio, de 26 anos, estava integrado nos trabalhos da equipa B azul e branca desde meados da última época e não fazia parte do planos do treinador Sérgio Conceição, com quem evoluiu nas suas duas passagens pelo clube (2018 a 2020 e entre 2021 e 2023).

Com formação repartida entre Feirense e FC Porto, Bruno Costa ganhou dois títulos de campeão nacional, três taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira pelo conjunto principal dos dragões, no qual marcou um golo em 47 duelos.

O médio também alinhou por Portimonense (2020) e Paços de Ferreira (2020/21) e vai agora encarar a primeira experiência no estrangeiro, significando a 11.ª saída dos vice-campeões nacionais na janela de transferências de verão, que encerrou na sexta-feira.