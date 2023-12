Canadá distingue Stephen Eustáquio como melhor jogador do país em 2023

Stephen Eustáquio foi, esta sexta-feira, distinguido como melhor jogador do Canadá em 2023. O médio do FC Porto foi eleito por votação feita entre treinadores e jornalistas do seu país.Esta foi a primeira vez que Eustáquio recebeu esta distinção, depois de um ano em que marcou um golo e fez outra assistência pela sua seleção, sendo que pelo FC Porto, de 1 de janeiro até ao dia de hoje, alinhou em 41 jogos, num total de 2.732 minutos em campo, com cinco golos marcados e duas assistências, conforme refere a nota da federação canadiana de futebol.Nesta votação, Eustáquio superou a concorrência de Alphonso Davies (Bayern Munique), Jonathan David (Lille), Alistair Johnston (Celtic) e Koné (Watford), que completaram o top-5.