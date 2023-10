Champions decisiva para o Inter agarrar Taremi já em janeiro, dizem italianos

O jornal 'La Gazzetta dello Sport' afirma que um mau desempenho dos azuis e brancos na Liga dos Campeões poderá facilitar e antecipar a ida de Mehdi Taremi para o Inter, chegando até a colocar alguma responsabilidade nos ombros do Shakhtar Donetsk para o sucesso de uma eventual mudança.De acordo com os italianos, o Inter pode "confiar na vontade do jogador", que não quer renovar com o FC Porto, sendo improvável que algo mude. Um dos principais catalisadores para a saída do jogador é a prestação dos dragões na Europa. A Gazzetta acrescenta que, apesar de Taremi querer concluir esta temporada em Portugal, uma saída precoce na Liga dos Campeões "poderia o levar a considerar concretamente a possibilidade de um adeus em janeiro".No que diz respeito ao desejo do Inter, em causa não está o desempenho dos avançados titulares, que têm contribuído com golos, mas sim a pouca influência dos suplentes. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic não têm um único remate à baliza em quatro e cinco partidas disputadas, respetivamente.