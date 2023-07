Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Classe habitual atrás e à frente: as notas dos jogadores do FC Porto e a análise aos reforços frente ao Cardiff Taremi foi a principal figura dos dragões no teste de pré-temporada





• Foto: Luís Branca/Record