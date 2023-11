Club Universitario celebrou título às escuras no Peru e FC Porto reagiu: «Conhecemos a sensação»

O Club Universitario de Deportes sagrou-se, na quarta-feira, campeão peruano, depois de vencer por 2-0 no terreno do Alianza Lima, na 2.ª mão da final do playoff (empate a um golo na 1.ª mão). E mal soou o apito final, com a equipa visitante a iniciar as celebrações, o clube anfitrião desligou as luzes do estádio. Algo que não evitou que o Club Universitario tenha celebrado em grande, mesmo às escuras.Um cenário que já foi visto em Portugal, mais concretamente em 2011. Na altura, o FC Porto selou a conquista do campeonato na casa do Benfica, que deixou a Luz às escuras e ligou os aspersores. Nada que tenha impedido também a festa dos dragões, que aproveitaram o sucedido no Peru para recordarem esse momento."Já conhecemos essa sensação", pode ler-se na nota do FC Porto no X (antigo Twitter), onde retweetou a publicação das celebrações do título peruano por parte do Club Universitario.