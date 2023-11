CNID denuncia coação a jornalistas antes da AG do FC Porto

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto repudiou, em comunicado "as tentativas de coação feitas por alguns sócios do FC Porto nos momentos que antecederam a Assembleia Geral do clube", junto ao Estádio do Dragão, na noite de segunda-feira."Vários jornalistas, e nomeadamente a equipa de reportagem da CMTV, foram verbalmente agredidos, ao mesmo tempo que adeptos batiam nos carros e intimavam os jornalistas a abandonar, note-se, a via pública", podia ler-se no comunicado, acrescentando que "houve mesmo elementos conotados com a claque dos Super Dragões que chegaram a defender os Jornalistas". "É sempre uma pequena minoria ruidosa que tem estas atitudes cobardes e de incitação à violência", acrescentou o CNID.Por fim, a Associação dos Jornalistas de Desporto "pede às autoridades policiais especial atenção para estas situações e apela ao FC Porto para que, nas diligências que anunciou para punir os responsáveis pela violência dentro do Dragão Arena, inclua também uma pequena investigação - não é preciso mais - para identificar e ajudar a responsabilizar indivíduos que não interessam ao desporto".