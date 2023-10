Conceição e o golo anulado ao FC Porto por 2 centímetros: «Não sei se foi a camisola ou a ponta do cabelo»

Depois da vitória (1-0) do FC Porto frente ao Portimonense, Sérgio Conceição não teve dúvidas em reconhecer que a equipa devia ter conseguido um resultado mais confortável. "Se estivéssemos a ganhar por quatrou ou cinco ficaria sempre a pensar. Temos que trabalhar em cima de cada jogo. Ganhar 1-0 é curto para aquilo que se passou. Na única ocasião do Portimonense, não fomos nós que estivemos mal, mas sim a terceira equipa. Criámos muito e isso deixa-me satisfeito, mas claro que há coisas a melhorar", disse o técnico dos dragões em declarações à Sport TV, acrescentando:"Neste momento tenho a noção que expulsam jogadores do FC Porto com facilidade e por isso tirei o Nico pelo amarelo que tinha. É um jogador que está ali no equilíbrio defensivo e tinha receio que acontecesse aquilo que aconteceu ao David Carmo."Sérgio Conceição falou ainda do golo anulado ao FC Porto na reta final do encontro. "Num jogo onde podíamos estar a ganhar por cinco ou seis… ficámos em inferioridade numérica e foi preciso ajustar. Meter o Wendell mais para dentro. O João [Mário] no corredor lateral. O Jorge [Sánchez] é muito competente defensivamente. Tentámos fechar os caminhos para a nossa baliza. Depois tivemos mais um golo anulado. Um fora de jogo de 2 centímetros, 2 milímetros…. Não sei se foi a camisola ou a ponta do cabelo. Em muitos momentos fiquei satisfeito. É preciso não esquecer que viemos de uma jornada europeia. Foram três pontos importantes", referiu, abordando ainda o recado que deu à equipa na antevisão ao jogo. "Trabalha-se no treino diariamente, para se perceber que a identidade do clube. A pausa é muito boa."