Conselho de Disciplina abre processo disciplinar a FC Porto e Rio Ave

O Conselho de Disciplina da FPF abriu um processo disciplinar comum, o número 12 de 2023/24, a FC Porto e Rio Ave, na sequência do encontro da 3.ª jornada da Liga Betclic, em Vila do Conde.Os motivos da abertura do procedimento disciplinar não são conhecidos, tendo sido especificado no mapa de castigos, além das habituais sanções por cartões amarelos, o facto das duas equipas se terem atrasado 3 minutos para o reinício do encontro após intervalo, sem que tenham apresentado justificação para tal.