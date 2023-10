Conselho de Disciplina da FPF instaura processo disciplinar a Francisco J. Marques

Através de um comunicado elaborada na reunião desta sexta-feira, dia 6 de outubro, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou que instaurou um processo disciplinar a Francisco J. Marques, por deliberação da Secção Profissional.O CD informa ainda que este processo tem como base o "apuramento de factualidade participada pelo Conselho de Arbitragem da FPF". Desconhecendo-se para já o real motivo que levou à instauração da referida ação disciplinar, tudo indica que esteja relacionada com uma das últimas publicações do diretor de informação e comunicação do FC Porto na rede social X (antigo Twitter).Após o polémico Farense-Sporting, Francisco J. Marques escreveu: "O que está a acontecer no campeonato português é demasiado grave para não preocupar quem gosta de futebol e de verdade. Quem não vê o que se vê tão bem não pode ter a responsabilidade de arbitrar jogos. Isto assim está a ser uma gigantesca farsa."Quanto ao processo disciplinar, esse "foi enviado, dia 4 de outubro de 2023, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".