Danny Namaso: «Controlámos o jogo do início ao fim, mas faltou algo mais»

Danny Namaso mostrou-se satisfeito por ter contribuído com um golo para o empate (1-1) do FC Porto no jogo de apresentação frente ao Rayo Vallecano, que decorreu este sábado no Estádio do Dragão.





"É sempre bom jogar neste Estádio e marcar é muito especial para mim. Foi uma pena termos sofrido no fim, mas estamos felizes por estar de volta a casa", começou por dizer o avançado, em declarações ao Porto Canal, antes de fazer uma breve análise ao que tem sido a preparação para a nova época: "Tem sido boa. Trabalhámos sempre no máximo aqui e estamos bem preparados para a época."

Golo

"É muito especial marcar neste estádio, sobretudo com as bancadas praticamente cheias. Controlámos o jogo do início ao fim, mas faltou algo mais. Procurámos sempre tentar ganhar, mas é uma pena que não tenhamos conseguido o resultado que pretendíamos."

Partilhar o ataque com Fran Navarro

"Foi bom. É um jogador muito bom e ajuda-nos muito com os seus movimentos e a qualidade na finalização."

Supertaça

"É um jogo que vale um título e nós queremos sempre conquistar mais troféus. Estamos preparados para esse jogo", terminou.