Deco apresentado no Barcelona: «Tive oportunidade de trabalhar no FC Porto»

Deco já está a trabalhar no Barcelona há várias semanas, foi responsável por levar João Cancelo e João Félix para os blaugrana no mercado de transferências, mas só esta quarta-feira foi oficialmente apresentado como novo diretor desportivo do clube. O antigo internacional português assumiu que o regresso a uma casa que tão bem conhece - foi jogador do Barça entre 2004/05 e 2007/08 - o deixa "em pele de galinha"."É o clube no qual sonhava jogar desde pequeno. Lutei. Nos anos em que estive aqui aprendi muito sobre o clube, o que significa... quando segui com o meu caminho levei os valores. Há 10 anos que trabalho com jogadores, clubes, consultoria de equipas. Tive algumas oportunidades de trabalhar no FC Porto, neste momento, no Fluminense... A minha família e os meus filhos sempre foram prioridade e voltar aqui não foi uma decisão fácil, estou a deixar para trás coisas muito importantes que criei como uma empresa sólida. Deixo empregados e gente que confiava em mim, estou longe dos meus filhos. Mas estar aqui é uma responsabilidade muito grande. Desde que Laporta venceu [as eleições], falamos muito, às vezes tem em conta a minha opinião, noutras não", afirmou.