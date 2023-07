Dembélé rendido ao seu 'mestre': «Com Conceição é vencer, vencer ou vencer»

Siramana Dembélé iniciou funções de adjunto de Sérgio Conceição em 2012 e, de então para cá, não mais se separou dele. São mais de 10 anos em que convivem diariamente, pelo que a ligação já supera o nível profissional. Em entrevista ao portal 'So Foot', o fiel escudeiro de Conceição não escondeu a enorme admiração que tem pelo seu líder, destacando que lidar com ele, ao contrário do que muitos possam pensar, é fácil."Para conviver com o Sérgio é simples: tem que se amar e querer vencer. Ele faz aqueles ao seu redor quererem seguir em frente e progredirem. Ele odeia conforto. Com ele, sempre foi uma busca pelo progresso. Sabemos do Sérgio apenas aquilo que ele quer mostrar, é muito inteligente, uma pessoa muito sensível e muito generosa. Ajuda muitas pessoas ao seu redor e é um alguém muito leal. Quando ele ama alguém, não o abandona por nada neste mundo. Para mim é uma oportunidade incrível fazer parte do seu núcleo próximo", começou por explicar Dembélé, destacando depois a ambição de Conceição: "Ele vive com suas convicções e uma vontade feroz de vencer, não vive para a sua imagem. Com ele é vencer, vencer ou vencer. Vive para isso. Por exemplo, no início da temporada, após nossas duas primeiras derrotas na Liga dos Campeões, ele já estava convicto de que chegaríamos aos 'oitavos' e fez questão de o dizer a todos. Com isso, conquistámos o primeiro lugar do grupo."Dembélé lembrou ainda o momento em que chegou juntamente com Conceição ao FC Porto, nomeadamente as primeiras declarações do treinador quando foi apresentando no Dragão. "Quando chegou, Sérgio injetou toda a sua sede de vitória e toda a sua identidade no projeto. Chegaram a perguntar-lhe o que ele iria aprender no FC Porto e ele respondeu logo que não ia aprender, mas sim ensinar. Fez isso puxando todos para cima. Quando chegámos, tivemos de lutar para evitar que o Benfica conquistasse o quinto título consecutivo, preservar o penta que era só do FC Porto. Conceição fê-lo de forma brilhante, ainda que na altura não soubéssemos o peso que representaria", explicou.Também Pepe foi elogiado pelo adjunto francês, de 46 anos, considerando que o central tem um ADN muito idêntico ao de Sérgio Conceição. "É da mesma semente do Sérgio, é um campeão, então sabe mostrar humildade no seu trabalho. Quando tem que fazer sacrifícios, não hesita. Para durar tanto tempo não há segredo: o Pepe faz um incrível trabalho na sombra, sempre com uma enorme motivação. É isso que faz dele um jogador diferente. É um exemplo no balneário", referiu Dembélé, ele que não pensa em separar-se de Conceição nos próximos tempos: "Quero acompanhá-lo enquanto for possível, porque hoje em dia ele é muito mais do que um amigo. Entendemo-nos sem falar. Quero atingir outros objetivos que ele também tem, seja no FC Porto ou fora dele."