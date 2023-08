Diogo Costa assume a baliza

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diogo Costa foi considerado apto e vai assumir a baliza do FC Porto na Supertaça. O guardião vinha trabalhando de forma condicionada, razão pela qual não tomou parte nos jogos de preparação com Rayo Vallecano e Sp. Braga. Todavia, trata-se de um caso considerado como ultrapassado, pelo que hoje, no regresso da dupla folga, o internacional português já deve treinar-se sem qualquer limitação.