Diogo Costa: «Há sempre quem não acredite em nós»

Tem apenas 24 anos, mas o rótulo de lenda das balizas já lhe encaixa bem. Titular do FC Porto e da Seleção Nacional, Diogo Costa é ainda o guarda-redes mais valioso do Mundo, segundo o ‘Transfermarkt’ que lhe atribui 45 milhões de euros de valor de mercado, e o recordista de penáltis defendidos de forma consecutiva numa fase de grupos da Champions: três.

"A pressão é, de certa forma, um estímulo de motivação. Há sempre pessoas que não acreditam em nós e vamos buscar motivação a isso. Sei que o fiz, mas muito sinceramente não fico eufórico com isso. Quero sempre mais, nunca é suficiente. Espero que nesta Champions, ou na próxima, consiga defender quatro penáltis. Nunca se sabe", afirmou o camisola 99 do FC Porto.

Isto aconteceu numa reportagem sobre uma iniciativa conjunta entre o FC Porto e a UEFA. Os três penáltis que travou na última edição da Champions – mais um que teve de ser repetido e, por isso, acabou anulado –foram transformados numa ação solidária, com Diogo Costa a oferecer bolas e coletes ao seu primeiro clube, o Ringe, e ao Desporto Adaptado do FC Porto. Além disso, os jovens destinatários ainda foram presenteados com uma masterclass lecionada pelo guarda-redes em pleno Dragão. Diogo Costa ainda escolheu apoiar a APORMast (Associação Portuguesa de Doentes com Mastocitose e Doenças Mastocitárias).

"O FC Porto é o clube da família, o que mais amo", rematou Diogo Costa.