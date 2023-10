Diogo Costa já regressou ao Olival num dia com uma novidade no treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O plantel do FC Porto cumpriu mais um treino de preparação para o jogo frente ao Vilar de Perdizes, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A grande novidade na parte da manhã foi a presença de Martim Fernandes e João Mendes, laterais da equipa B que foram titulares no jogo-treino que a equipa principal realizou na semana passada, frente ao Lusitânia de Lourosa.Na parte da tarde, Diogo Costa, depois de regressar da Seleção Nacional, deslocou-se ao Olival para fazer trabalho de recuperação.Ausentes estiveram os internacionais Gonçalo Ribeiro, Jorge Sánchez, Francisco Conceição e Mehdi Taremi.Quanto a Pepe, Zaidu, Marcano, Veron e Eustáquio, continuam em tratamento às respetivas lesões.Os dragões prosseguem a preparação amanhã, com mais um treino agendado para o Olival, às 10h30.