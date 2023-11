Diogo Costa: «Jogar em Guimarães é sempre difícil. É destes jogos que todos os jogadores gostam»

Diogo Costa foi determinante na vitória portista, por 2-1, sobre o Vitória de Guimarães , tendo sido mesmo eleito pela SportTV a figura do jogo. Em declarações no final da partida no D. Afonso Henriques, o guarda-redes internacional português salientou a entrega dos seus companheiros e o "ambiente top" que se viveu esta noite na Cidade Berço."Hoje fui eu, no próximo é outro a fazer a diferença e é isso que faz uma equipa forte. Cada um a dar sempre o máximo e se isso acontecer estaremos mais próximos de vencer", começou por dizer o guardião luso, assumindo uma entrada algo intranquila da equipa em Guimarães."Começámos um pouco precipitados. Faltou encontrar os espaços para a circulação, mas realizámos um ajusto estratégico ao intervalo e a etapa complementar desenrolou-se de diferente forma.""Jogar em Guimarães é sempre difícil. Ambiente top. É destes jogos que todos os jogadores gostam. Duas equipas a dar o máximo e no final vence a melhor.Entendo os nervos de quem está no banco a apoiar, mas nós é que estamos lá dentro e também temos de ter discernimento e demonstrar a nossa personalidade""Sinceramente que ganhe o melhor e logo se verá".