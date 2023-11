Do golo de Kelvin à vitória frente ao Sporting que deu título na pandemia: Pinto da Costa e os 20 anos do Dragão

O Estádio do Dragão celebra 20 anos na quinta-feira, dia 16, e Pinto da Costa sublinha que são "dezenas ou centenas os momentos muito especiais" vividos na 'casa' do FC Porto. Ainda assim, e ao 'Jornal de Notícias', o presidente dos azuis e brancos destaca alguns."Vivemos momentos de enorme felicidade como o golo do Kelvin ao Benfica, que só foi tão importante porque nos permitiu chegar a um título que muitos já davam como perdido, enquanto nós continuávamos a sonhar e a lutar. Mas a vitória que mais quero destacar é a de 15 de julho de 2020, frente ao Sporting, que nos deu o campeonato no primeiro ano de pandemia. Foi conseguido num contexto muito difícil, com o estádio vazio, mas com os poucos que podiam lá ir a sentirem o conforto de quem estava em casa e o apoio de quem tinha sempre lá o coração", sublinha sobre aquele que considera ser "um dos títulos mais especiais dos 10 que já foram ganhos por Sérgio Conceição, o treinador mais vitorioso da história do FC Porto, insuperável na ambição e na competência".No mesmo texto de opinião, Pinto da Costa fala do "longo caminho" para chegar à noite de 16 de novembro de 2003, data da inauguração, e do papel do então Presidente da República, Jorge Sampaio que pôs fim "ao que chegou a parecer um bloqueio irremediável".