Domingos Paciência escolheu o melhor onze com que jogou: estas foram as escolhas

Domingos Paciência apresentou, na tarde desta sexta-feira, a sua biografia desportiva. Escrita pelo jornalista e escritor Rui Miguel Tovar, a obra, com o prefácio de José Mourinho, conta ao longo de cerca de 150 páginas a carreira do antigo avançado do FC Porto e da Seleção Nacional.Um dos capítulos é dedicado ao melhor onze com que jogou ao longo da sua trajetória como profissional, não admirando que todos os jogadores tenham sido seus companheiros no FC Porto.A baliza foi entregue a Vítor Baía, ficando a defesa a cargo de João Pinto, Jorge Costa, Aloísio e Rui Jorge. O centro do terreno é da responsabilidade de Semedo e André, com as alas a serem ocupadas por Jaime Magalhães e Drulovic. Quanto ao ataque, não admira que Domingos Paciência tenha escolhido o seu parceiro de muitas batalhas, o búlgaro Kostadinov.Na apresentação do livro, que aconteceu na FNAC do Norte Shopping, em Matosinhos, Domingos Paciência explicou que decidiu avançar para esta obra depois de perceber o impacto que tinha junto dos adeptos do FC Porto que o abordavam muitas vezes em locais públicos, manifestando a sua admiração."Senti a responsabilidade de deixar um documento para as pessoas mostrarem aos seus filhos. Este é um livro que retrata a vida de um miúdo que tinha o sonho de jogar futebol num estádio cheio, e o sonho realizou-se. É um livro com valores e gratidão", referiu o antigo goleador dos dragões, perante uma plateia composta pela família, amigos e fãs.