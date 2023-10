Dragão está esgotado para receção ao Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto anunciou ao final da tarde de ontem que o Estádio do Dragão já tem a lotação esgotada para o jogo de quarta-feira, frente ao Barcelona. Um cenário que já se previa, atendendo a que no sábado tinham sido colocados à venda os 700 bilhetes que restavam e que tinham sido libertados pelo clube catalão.

Dessa forma, aguarda-se um grande ambiente num encontro que marca não só a estreia dos dragões perante os seus adeptos nesta edição da Champions, como a primeira receção ao Barcelona no Dragão. Os blaugrana já passaram pela casa do FC Porto em três momentos na história das competições da UEFA, mas fizeram-no sempre no Estádio das Antas. Os portistas venceram por duas vezes (1972/73 e 1985/86) e perderam na mais recente que defrontaram os catalães, em casa, em 1999/00.