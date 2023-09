Dragões colocam à venda mais 700 bilhetes para a receção ao Barcelona

O FC Porto anunciou esta sexta-feira, dia de clássico na Luz, frente ao Benfica, que os seus adeptos ainda têm a oportunidade de assistir, ao vivo, ao jogo diante do Barcelona, marcado para quarta-feira, pelas 20 horas, e referente à 2.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.Os últimos 700 bilhetes, que surgem após a libertação por parte dos catalães e, por isso, são destinados à arquibancada, junto ao setor visitante, são colocados à venda este sábado, a partir das 10 horas, em exclusivo na Loja do Associado e lojas do FC Porto."Devido a restrições do sistema, uma vez que estes bilhetes são libertados a partir do setor visitante, a venda online não está disponível", explicaram os portistas.E acrescentaram: "Contudo, paralelamente, irá decorrer uma campanha exclusiva na FC Porto Online Store que assinala as 27 presenças do FC Porto na Liga dos Campeões. Esta ação estará limitada a 27 bundles compostos por bilhete para o FC Porto-Barcelona, Camisola Principal - edição Champions League com estampagem (nome e número) incluída - e cachecol alusivo ao jogo." Neste caso, o pack custa 160 euros.