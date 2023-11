Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Efeito Diogo Costa no Ringe: «Tivemos um aumento de quase 50 por cento de atletas» Proezas do guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional com impacto naquele que foi o seu primeiro clube





Diogo Costa com várias crianças na ação conjunta entre o FC Porto e a UEFA

• Foto: FC Porto