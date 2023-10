Em direto: siga a conferência de Sérgio Conceição de antevisão ao jogo com o Barcelona

Sérgio Conceição faz esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Barcelona, partida da 2.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões."O apoio é algo que temos sempre. Não é por ser o Barcelona. Vamos jogar com o Vilar de Perdizes daqui a algum tempo e os adeptos vão querer que o FC Porto ganhe. É claro que, em termos de mediatismo, estes jogos são sempre apetecíveis, tenho a caixa de correio cheia de mensagens a pedir convites, mas queria era que pedissem para os jogos de menor dimensão. É o que é, é um jogo de Champions entre equipas que elevam o nome dos seus países na Europa e no mundo. Nós, enquanto FC Porto, dentro daquilo que é um jogo onde a história não joga, vamos fazer tudo para dar uma alegria aos que estão em casa e aos que vêm assistir ao jogo"."O Pepe não está disponível para amanhã. Em relação ao Barcelona, sabemos que em todos os momentos do jogo... Penso que é a equipa com mais posse de bola em Espanha, num campeonato onde muitas privilegiam essa situação de jogo. Utilizam muito bem a profundidade, são bastante perigosos. Como dizia o Eustáquio, são muito largos no campo e criam dificuldades ao adversário. Se esticamos, vão encontrar espaço por dentro. Temos de ter algumas cautelas, naquilo que é o nosso processo defensivo. Olhamos também para os outros clubes com os quais jogamos nas provas internas e é exatamente o mesmo trabalho de observação e treino que fazemos. Depois, têm individualidades que podem resolver de um momento para o outro. Estão há alguns jogos sem sofrer golos, mas sabemos das fragilidades deles, todas as equipas as têm. Tem muito a ver com a nossa consistência defensiva e depois aproveitar algumas fragilidades do adversário"."Os lesionados são praticamente os mesmos. Evanilson subiu um patamar e já pode treinar um pouco connosco, mas é o único. Os outros continuam lesionados. Cancelo e Félix? São dois internacionais portugueses, com muita qualidade, assim como vejo a maior parte dos jogadores do Barcelona, que têm uma qualidade individual acima da média. Até o mais jovem, com 16 anos, é muito conhecido. Enfim, é uma equipa cheia de qualidade. Félix e Cancelo foram acrescentar ao Barcelona, nas posições que acho que o Barcelona precisava. Em relação ao Nico, já jogou, está bem de saúde e pronto para dar o seu contributo. Está num processo de adaptação e evolução, tal como os outros jovens que chegam a este clube e precisam de 'dar à pierna' para se afirmarem".