A moda do "pé trocado", o lugar do Estoril no fim da época e o lesionado mais perto de regressar: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Estoril, partida agendada para amanhã (20H15), no Estádio do Dragão, e que abre a 10.ª jornada da Liga Betclic."Vejo o Estoril com excelentes jogadores, todos com uma formação muito interessante. Vejo também o Vasco [Seabra], que pegou na equipa, é um treinador com alguma experiência, que já passou por clubes da Liga, pegou neste Estoril e vai ficar do meio da tabela para cima, não tenho dúvidas. Espera-nos um jogo difícil, estes dias trabalhámos estrategicamente para este encontro, nomeadamente algumas situações que eles têm como pontos mais fortes. É uma equipa interessante em termos ofensivos, defensivamente têm sofrido golos, é verdade. Cabe-nos a nós ir atrás do resultado.""Acho que a questão defensiva é a base. O único resultado que permite ganhar pontos é não sofrer golos. O processo defensivo não é só a linha defensiva e o guarda-redes, é um trabalho coletivo. Passa por toda a gente. Mas é a base para a consistência como equipa.""É um dos pontos fortes deles. É uma realidade, o Estoril em termos ofensivos tem muita qualidade. Tem o Heriberto, o Cassiano, que é um avançado 'chato', faz movimentos muito interessantes a atacar o espaço. Tem o Rafik, que também é muito interessante com bola. Depois, ainda há os médios, que jogam bem, dois laterais, o Rodrigo e o Tiago Araújo, com muita qualidade também. Sofreram 20 golos, mas 10 deles foram de bola parada. No 11x11, desde que o Vasco pegou na equipa não sofreram golos em jogo jogado. Por isso digo que vai ser um jogo teoricamente fácil olhando para a tabela, mas olhando para o jogo em si vai ser difícil.""Não, não está disponível ainda para ir a jogo.""Uma linha de cinco que às vezes são seis... Cabe-nos a nós trabalhar em função do adversário. Às vezes, com os mesmos adversários há situações diferentes a trabalhar... É olhar para Estoril e perceber o que temos de fazer para ganhar.""Uma das possibilidades é o Jorge jogar amanhã a titular. Como nunca digo, alvo raras exceções, quem joga... Ele está disponível e pode ir a jogo, jogando de início ou a sair do banco. Em relação aos lesionados, acho difícil que algum deles recupere para o jogo seguinte. Talvez o Zaidu...""É sempre um jogador vertical, um ala de formação. Tanto na direita como na esquerda. Hoje é moda um destro jogar à esquerda e vice-versa. Ele encontra o espaço para dentro e os apoios têm de ser feitos de forma mais rápida. É um jogador muito vertical, arranja espaço para cruzar, mas acho que se desembaraça bem do outro lado, da mesma forma."