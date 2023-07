Empresário de Otávio: «Ele está feliz no FC Porto, mas se o Inter fizer uma proposta...»

O Inter Milão é um dos clubes que mais tem cobiçado Otávio nos últimos tempos, internacional português que tem cláusula de rescisão de 40 milhões de euros até 15 de julho (depois passará aos 60 M€). Ora, em declarações ao canal 'Sport Italia', o empresário disse que Otávio está "feliz" mas que será analisada uma eventual proposta."O Otávio tem contrato com o FC Porto e está feliz, está feliz a jogar pelo FC Porto. É claro que se o Inter realmente fizer uma proposta, nós vamos analisar a possibilidade. O meu trabalho é levar a proposta até ele e depois caberá a ele, eventualmente, decidir se quer aceitar ou não", começou por referir Israel Oliveira."Não tenho dúvidas de que ele seria decisivo no Inter. É um jogador com muitas qualidades e que se sairia bem em qualquer clube do mundo. Acho que qualquer treinador gostaria de ter um jogador do nível dele", acrescentou.