Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Era um miúdo muito ágil e rápido, já com um remate forte»: Martim Fernandes já se destacava nos Sub-12 do FC Porto Lateral estreou-se pela equipa principal do FC Porto frente ao Vilar de Perdizes e Record falou com o técnico Tiago Barros





• Foto: Tony Dias/Movephoto