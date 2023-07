Espanhóis avançam que o FC Porto paga 11 milhões de euros por Nico González

Já na cidade do Porto, Nico González fará esta quinta-feira os exames médicos para depois assinar um contrato válido por quatro anos com os dragões.Ainda de acordo com as informações avançadas pelo jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o FC Porto pagará 11 milhões de euros ao Barcelona pelo médio espanhol, sendo que os catalães reservam uma opção de recompra fixada nos 15 milhões de euros.