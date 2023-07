Estádio do Dragão vai receber colheita de sangue e medula óssea

O FC Porto anunciou esta segunda-feira que irá abrir as portas do Estádio do Dragão no próximo dia 25 para uma colheita de sangue e de medula óssea, em mais uma ação realizada em parceria entre o clube azul e branco e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

De acordo com a nota divulgada hoje pelo emblema portista, todos os que desejam dar sangue deverão dirigir-se à Porta 2 do estádio, sendo que a colheita será feita na Tribuna VIP.

De notar ainda que os interessados em doar medula óssea também poderão participar neste dia. Para tal, terão de fazer uma inscrição para ficarem posteriormente disponíveis como potenciais dadores, "tendo de preencher um inquérito e realizar uma pequena recolha de sangue, para ficar inscrito na base de dados nacional e internacional", como dá conta o clube.

Contudo, se já estiver inscrito na base de dados nacional como dador de medula óssea não precisa de voltar a inscrever-se.

Recorde-se que para ser dador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 45 anos e 50kg, no mínimo, de peso.