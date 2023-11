Eustáquio chamado a defender o Canadá no duplo compromisso com a Jamaica

O Canadá vai fazer dois jogos com a Jamaica, nas madrugadas portuguesas dos dias 17 e 22 deste mês de novembro, referentes aos quartos-de-final da Liga das Nações da Concacaf. Além do apuramento para as meias-finais da prova, o vencedor desta eliminatória garante lugar na Copa América 2024.Está, portanto, muito em jogo nestes dois duelos e Stephen Eustáquio vai viver tudo por dentro, convocado que foi pelo selecionador canadiano, Mauro Biello. Além do médio do FC Porto, também o defesa-central do Chaves, Steven Vitória, foi convocado. O jogo da 1.ª mão terá lugar na Jamaica e o da 2.ª no Canadá.Confira, agora, a lista completa de 23 convocados do Canadá.Milan Borjan (Slovan?Bratislava), Maxime Crépeau (Los Angeles FC) e Dayne St. Clair (Minnesota United FC);Derek Cornelius (Malmö), Steven Vitória (Chaves), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Kamal Miller (Inter Miami), Samuel Adekugbe (Vancouver Whitecaps), Alphonso Davies (Bayern Munique), Richie Laryea (Vancouver Whitecaps) e Ali Ahmed (Vancouver Whitecaps);Stephen Eustáquio (FC Porto), Mark-Anthony Kaye (New England Revolution), Ismaël Koné (Watford), Jonathan Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (Montréal) e David Junior Hoilett (Vancouver Whitecaps);Tajon Buchanan (Club Brugge), Lucas Cavallini (Club Tijuana), Jonathan David (Lille), Cyle Larin (Mallorca) e Liam Millar (Preston North End FC).