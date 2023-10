Eustáquio e o golo ao Antuérpia: «O mais importante são os 3 pontos»

A noite foi naturalmente de Evanilson e é difícil que alguém diga o contrário, mas também houve outro nome determinante para o FC Porto vencer o Antuérpia (4-1) e trazer os três pontos da Bélgica. Quando o marcador registava um empate a um golo, Eustáquio apareceu em zona de finalização e completou a reviravolta com um remate colocado, ficadno inevitavelmente ligado à 'remontada' portista."Trabalhei muito para estar apto para este jogo. Sempre a colaborar muito com o departamento médico de manhã e à tarde. Estou feliz por chegar aqui com saúde e ajudar a equipa com mais um golo, mas o mais importante são mesmo o três pontos", disse o médio canadiano, em daclarações à DAZN, ele que havia estado em dúvida nas vésperas e que recuperou a tempo de ir a jogo e ser decisivo.