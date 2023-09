Eustáquio: «O golo foi uma questão de timing, a bola veio ter comigo e finalizei»

O FC Porto isolou-se este sábado, provisoriamente, na liderança da Liga Betclic, ao vencer o Gil Vicente por 2-1 no Estádio do Dragão, em jogo da sexta jornada, graças a um golo de Stephen Eustáquio nos descontos."São três pontos muito importantes. Nesta jornada sabíamos que seria muito difícil pela história dos últimos dois anos frente ao Gil Vicente. Conseguimos uma boa vitória para a Champions, e vamos ter um jogo muito complicado na próxima sexta-feira. Seja um golo no primeiro ou último minuto, o mais importante é vencer e ainda bem que a malta trabalhou para isso e estamos muito felizes. O golo foi uma questão de timing. A bola veio ter comigo e finalizei", referiu o jogador canadiano.Stephen Eustáquio destacou o bom momento do FC Porto mas frisou que todo o cuidado é pouco. "Estamos em primeiro lugar e é preciso um bocado de paciência porque as contas fazem-se no fim. Aqui ninguém aqui desliga a ficha. Há momentos bons e momentos maus, mas o importante agora é vencer", disse.