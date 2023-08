Eustáquio: «Sérgio Conceição ajudou-nos muito ao intervalo»

Melhor em campo na partida diante do Moreirense, Eustáquio enalteceu a resposta dada pelo FC Porto quando se viu em desvantagem.

"Como é óbvio jogámos sempre para vencer e era muito importante começar a ganhar porque vai ser uma caminhada longa e difícil. Jogos são todos complicados, principalmente nestes recintos. Só tenho de agradecer aos meus companheiros pela ajuda e dar os parabéns ao grupo pela conquista deste triunfo. No primeiro tempo era preciso mais, não conseguimos encontrar os espaços pretendidos. Mister ajudou-nos no intervalo a corrigir os erros e penso que fomos para a etapa complementar com uma mentalidade diferente. No entanto sofremos um golo e tivemos de ir atrás do prejuízo. Grande carácter da equipa, que foi atrás do resultado e marcou dois golos que foram suficientes", destacou, à SportTV.





A finalizar, o médio canadiano falou da ausência de Sérgio Conceição do banco. "Logicamente que o técnico é a nossa força máxima, é o nosso líder, mas mesmo de fora comunica sempre connosco e ajudou-nos muito ao intervalo."