Eustáquio: «Sinto que ainda não estou no pico»

Eustáquio acredita que a sua melhor versão ainda está para vir, até porque trabalhar com Sérgio Conceição abriu-lhe horizontes dentro de campo.

"Já tenho de chutar mais à baliza, aparecer na área, conduzir mais a bola... Há certos comportamentos e por vezes já é tarde para mudar, mas, no meu caso, com 25 anos, acreditei que podia evoluir muito nesta área. O míster ajudou-me muito, não foi fácil, como é óbvio, porque tive que andar mais, mas estou numa boa fase da carreira, tenho mais margem para evoluir nesta posição, sinto que posso melhorar os números e que ainda não estou no pico", referiu o médio, em entrevista à Sport TV, elogiando depois a exigência do treinador: "Quando se ouve falar em Sérgio Conceição, ouve-se falar no FC Porto. É a pessoa que representa melhor o FC Porto na nossa equipa. Respira FC Porto, trabalha sempre no máximo e a mudança, por vezes, nem é necessária."

Eustáquio abordou ainda o recente êxodo de grandes jogadores para a Arábia Saudita, algo que o preocupa. "Não quero estar a utilizar mal o termo, mas parece-me até assustador conseguirem ter jovens a mudar de grandes ligas para lá. Nunca pensei em ir. Neste momento tenho outros objetivos na minha vida, mas quando surgem esses valores, depois depende de outros fatores", considerou o internacional canadiano.