Evanilson: «É o melhor momento da minha carreira»

Evanilson não esconde o entusiasmo pelo grande momento que atravessa no FC Porto. O brasileiro, de 24 anos, soma cinco golos e uma assistência nos últimos quatro jogos, assumindo-se como a peça mais influente no ataque dos dragões."Posso dizer que é o melhor momento da minha carreira. Os golos têm saído também pela qualidade da equipa, que está a jogar muito bem", referiu o avançado, em declarações à sua assessoria de imprensa.Olhando ainda para aquilo que foi a goleada frente ao Moreirense, Evanilson lembrou que no início do jogo a equipa teve alguma oposição dos minhotos, mas depois conseguiu construir um resultado confortável que lhe permite manter-se na perseguição aos rivais na frente da classificação do campeonato."Tivemos algumas dificuldades na primeira parte, mas soubemos corrigir os erros e conseguimos um marcador elástico. Estão todos de parabéns, continuamos firmes na busca da liderança", rematou.