Evanilson esquece lesões: «Estou a sentir-me bem, a 100%»

O futebolista Evanilson sublinhou o desejo de o FC Porto impor-se na quarta-feira em casa do Antuérpia, na terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, êxito que permitiria aos 'dragões' continuarem em posição de apuramento."Fizemos grandes exibições nos dois jogos na Champions, mas o resultado contra o Barcelona foi negativo. Já passou. Agora é continuar a trabalhar para conseguirmos a vitória", vincou o avançado brasileiro.

Depois de ganhar por 3-1 na visita aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, na Alemanha, o FC Porto perdeu em casa, por 1-0, diante dos espanhóis do FC Barcelona, que lideram a 'poule' com o pleno de seis pontos, mais três do que os portugueses e ucranianos, enquanto o Antuérpia procura ainda os primeiros pontos.

Evanilson, que tem sido fustigado por lesões, espera voltar a marcar na Bélgica para a 'champions', garantindo que trabalhou muito e está preparado caso o treinador Sérgio Conceição lhe confie a titularidade. "Tenho trabalhado muito nestes dias para chegar ao jogo e estar preparado. E para poder, caso jogue, conseguir marcar e ajudar a equipa", frisou o atleta de 24 anos.

Assume que tem passado "momentos muito difíceis" com as "várias lesões" que tem sofrido ultimamente, tendo-lhe valido a ajuda da equipa técnica e dos seus companheiros. "Mas agora quero dizer que me estou a sentir bem, a 100%, a treinar bem e a jogar. Estou muito feliz", vincou o jogador que esta temporada apontou três golos, dois dos quais nos derradeiros desafios, ante o Portimonense no campeonato e o Vilar de Perdizes na Taça de Portugal.

O embate entre o FC Porto e o Antuérpia, da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Bosuil, em Antuérpia, com arbitragem do francês Benoît Bastien.