Evanilson falha regresso do FC Porto aos trabalhos com lesão na coxa direita

Evanilson foi baixa no regresso do FC Porto aos trabalhos, esta segunda-feira, a duas semanas da Supertaça com o Benfica. O avançado brasileiro foi adicionado ao boletim clínico portista com uma lesão na coxa direita, que o levou a fazer apenas tratamento.Evanilson, recorde-se, jogou no duelo com o Imortal, no passado sábado, tendo até marcado um dos golos dessa partida.Segundo a nota emitida pelos dragões, João Mário é o outro nome ainda entregue ao departamento médico, pese embora já treine condicionado.