Evanilson: «Vi que os jogadores do Vilar de Perdizes ficaram muito felizes quando foi o sorteio»

Evanilson mostrou-se, esta sexta-feira, satisfeito com o "golo importante" que apontou ao Vilar de Perdizes e que contribuiu para a vitória por 2-0 do FC Porto na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal."Foi um golo importante para mim, porque fiquei muito tempo fora sem jogar. Felizmente consegui ajudar a equipa e agora é trabalhar para dar sequência e fazer um bom jogo na Liga dos Campeões. Sabíamos o que íamos esperar e foi um jogo competente do FC Porto. Podíamos ter construído um resultado mais dilatado, mas foi bom. Fiquei muito feliz por entrar e marcar. Tenho de estar sempre preparado. Foi um jogo competente. Podia ter sido por mais, temos que melhorar muito no último terço, vamos trabalhar para melhorar durante a semana", começou por referir o avançado brasileiro.E concluiu, deixando elogios ao adversário: "Vi que os jogadores do Vilar de Perdizes ficaram muito felizes quando foi o sorteio. Foi muito bom e foi um bom jogo da equipa deles também. Desejo-lhes boa sorte para a época e para nós também. O que fiquei mais feliz foi por estar bem e treinar normalmente. Não desejo lesões a ninguém. Fico feliz por marcar, mas fico muito feliz mesmo é por estar bem e poder ajudar", rematou.