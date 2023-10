Evanilson: «Foram duas derrotas que doeram»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um início de época condicionado por lesões, Evanilson marcou o seu segundo golo na Liga Betclic diante do Portimonense. Um regresso aos dias felizes que abre expectativas para a melhoria da folha de faturação portista, agora que o ex-Fluminense parece ter finalmente deixado para trás os problemas físicos, recuperado que está da lesão que sofreu ao minuto 15 do jogo frente ao E. Amadora, na Reboleira, em meados de setembro.O último golo que apontou, de resto, rendeu a vitória contra o Portimonense e colocou um ponto final na série de duas derrotas consecutivas do FC Porto, frente a Benfica, na Liga Betclic, e Barcelona, na Liga dos Campeões."Precisávamos muito desta vitória. Vínhamos de duas derrotas que doeram, primeiro num clássico e, depois, na Liga dos Campeões, em nossa casa. Fico feliz por voltar a marcar e ajudar o FC Porto", afirmou Evanilson, em declarações à sua assessoria de imprensa. "Temos uma longa temporada pela frente e vamos procurar novas conquistas", salientou ainda Evanilson, ele que completou 24 anos na última sexta-feira.