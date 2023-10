Evanilson: «Muito feliz por voltar a jogar no Dragão, por ajudar a equipa e por marcar»

Evanilson, que garantiu a vitória (1-0) do FC Porto na receção ao Portimonense, era naturalmente um homem satisfeito no final do encontro: "Fico muito feliz por voltar a jogar no Dragão, por ajudar os meus colegas de equipa e por ter marcado, mas sobretudo pelos três pontos que são importantes na nossa caminhada. Faltou sermos eficazes no último terço, porque criámos muitas oportunidades. Vamos trabalhar firme nisso para continuar a criar, mas colocando a bola dentro da baliza", disse ao Porto Canal o avançado brasileiro, referindo que a paragem competitiva vai ser importante para a equipa."Vamos tentar melhorar o que nos tem faltado nas partidas. Serão duas semanas de muito trabalho para voltarmos ainda mais fortes.Só em poder voltar a treinar com os meus colegas já me sinto muito feliz e outra pessoa. Não desejo lesões a ninguém, sobretudo uma após a outra como me aconteceu. Espero nunca mais voltar a passar por isso. Tenho de trabalhar firme dentro e fora de campo para que isso não mais aconteça."