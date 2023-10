Evanilson no melhor onze da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Além de estar nomeado para melhor jogador da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o avançado do FC Porto, Evanilson, também conquistou um lugar no onze ideal da mesma ronda, tendo sido o jogador que mais pontos conquistou na 'Fantasy' da prova, promovida pela UEFA.Foram 16 pontos conquistados pelo avançado brasileiro, fruto do hat trick que assinou frente ao Antuérpia, na Bélgica, sendo que o segundo classificado da 'UEFA Champions League Fantasy Football game', no caso Fermín López, do Barcelona, ficou-se pelos 15 pontos.Confira agora o melhor onze da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões: André Onana (Manchester United); Harry Maguire (Manchester United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund); Fermín López (Barcelona), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Xavi Simons (RB Leipzig), Hakan Çalhanoglu (Inter Milão); Evanilson (FC Porto), Santiago Gimenez (Feyenoord) e Gabriel Jesus (Arsenal)