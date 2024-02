Evanilson: «Para nós o Galeno é o Senhor Champions»

O sucesso do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões foi altamente patrocinado por Galeno e Evanilson, que contribuíram com oito dos 15 golos que os dragões marcaram em seis jogos na prova. Uma dupla que se entende às mil maravilhas dentro do campo, mas também fora dele, como se comprovou numa conversa promovida pelos portistas entre os dois, partilhada ontem nas redes sociais do clube.

Questionado sobre a queda de Galeno para brilhar na Liga dos Campeões, Evanilson não poupou nos elogios ao extremo. "Até brincamos que o Galeno para nós é o Senhor Champions. Em todos os jogos da Champions ele está em alta, destaca-se bastante. Gosto deste rapaz rápido, no um contra um é muito difícil de parar. Brincamos no nosso grupo, eu, ele, o Pepê e o Wendell. Dizemos: ‘Dá-lhe a bola, porque ele vai correr e conseguir estar sempre na frente’", revelou o camisola 30, que também recebeu palavras carinhosas de Galeno: "Quando estava noutro clube [Sp. Braga], já acompanhava o FC Porto, e via-te jogar. Dizia a mim mesmo que um dia queria jogar ao teu lado, porque tens muita qualidade. Como pessoa? Top. É a melhor pessoa do mundo. Fora de campo, é uma amizade que eu quero levar para a vida."

Em comum, há um brasileiro que ambos aprenderam a admirar de azul e branco. "O Hulk fez uma grande história aqui no FC Porto, pelo grande jogador que é, e pelos títulos que ganhou aqui. Vermos o que ele fez ajuda-nos", referiu Evanilson.



Alan Varela já mira Arsenal



Depois de ter saído lesionado contra o Arouca, Alan Varela voltou no triunfo frente ao Estrela e destacou a reação da equipa após um desaire. "No último jogo as coisas não saíram como queríamos, mas conseguimos dar uma boa resposta", analisou o argentino, ao Porto Canal, apontando já ao Arsenal: "Vamos defrontar uma equipa muito boa. Temos de preparar esse jogo da melhor forma."