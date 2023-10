Evanilson pisca o olho à seleção brasileira: «Se continuar a trabalhar no FC Porto, talvez a oportunidade surja»

Evanilson está a viver uma das melhores fases desde que chegou ao FC Porto, coroada com o hat trick em Antuérpia, na derradeira jornada da Champions. A boa onda tem levado a que se comece a falar do ponta-de-lança para a seleção brasileira, algo que o próprio admite poder acontecer se continuar na mó de cima."Vestir a camisola da seleção é o sonho de todos os futebolistas. Se continuar a trabalhar firme no FC Porto, pode ser que essa oportunidade surja", referiu Evanilson, em declarações ao portal 'Trivela', recordando depois a noite mágica na Bélgica: "Fiquei muito feliz pela partida, pelo meu desempenho e por ter acrescentado algo ao jogo mesmo entrando no decorrer do mesmo. Estava preparado e, graças a Deus, consegui ajudar a equipa na conquista dos três pontos. Continuo a trabalhar firme para quando tiver uma oportunidade de titular poder aproveitá-la."A finalizar, o brasileiro, de 24 anos, analisou as diferenças entre o futebol europeu e sul-americano, admitindo que cresceu muito desde que chegou às mãos de Sérgio Conceição. "No Fluminense aprendi muita coisa, evoluí muito quando subi ao futebol profissional, quer em termos técnicos, quer no estilo de jogo. Já no FC Porto, consegui juntar isso à intensidade de jogo. Acho que essa é a grande diferença do futebol europeu para o brasileiro. No FC Porto, evoluí muito nesse aspeto e, a cada dia, tenho de evoluir mais", considerou.