Evanilson radiante com o hat trick ao Antuérpia: «Não sei se vou dormir esta noite»

A noite de hoje nunca mais será esquecida por Evanilson, que foi o grande obreiro da goleada (4-1) do FC Porto em casa do Antuérpia ao apontar três dos quatro golos. Afinal de contas, não é todos os dias que se marca um hat trick na Liga dos Campeões e o avançado brasileiro não podia estar mais radiante por isso, ao ponto de não saber se vai... conseguir "dormir"."Fico muito feliz por essa noite incrível. Nunca imaginei entrar e fazer três golos. Mais feliz ainda pela vitória e pela segunda parte que realizámos. Noite de sonhos, não sei se vou dormir esta noite, mas estou muito feliz e espero descansar. O meu primeiro golo na Champions foi na época passada, também frente a uma equipa belga, e hoje tive a oportunidade de fazer três", disse o dianteiro de 24 anos no final do encontro, em declarações à DAZN.