Evanilson: «Realmente vivo um momento muito bom»

Evanilson assume que está a atravessar um grande momento no FC Porto, mas faz questão de vincar que essa trajetória é influenciada pelo rendimento de toda a equipa. Em declarações à sua assessoria de imprensa, o brasileiro, de 24 anos, lembra que os dragões entraram no rumo certo para lutar pelo título nacional."Realmente vivo um momento muito bom, mas isso é fruto do trabalho. Estou muito feliz com as minhas atuações, mas precisamos de destacar também o coletivo, que está a crescer nos últimos jogos. Estámos há cinco jogos sem perder na Liga e precisamos de manter os resultados para chegarmos à liderança. Vamos continuar a trabalhar no duro para evoluir cada dia mais", referiu o ponta-de-lança.Recorde-se que Evanilson alcançou um recorde na sua carreira, ao marcar em quatro jogos consecutivos. Nessa sequência, o brasileiro somou sete golos.