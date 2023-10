Evanilson satisfeito por ajudar a equipa: «É sempre bom fazer um golo»

Evanilson voltou a deixar a sua assinatura numa vitória do FC Porto, desta vez com um golo frente ao Vilar de Perdizes, que ajudou a apurar os dragões para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O brasileiro ficou naturalmente satisfeito pelo tento, mas mais ainda pela qualificação."É sempre bom fazer um golo. Um avançado vive disso, mas fico feliz mesmo é por poder ajudar o FC Porto a qualificar-se para a próxima eliminatória. Apesar de não ter sido um jogo fácil, porque a marcação foi muito forte, criámos oportunidades para marcar e conseguimos construir uma vitória importante, tendo em vista a sequência de jogos que temos pela frente", referiu o avançado, de 24 anos, em declarações à sua assessoria de imprensa.Recorde-se que Evanilson já tinha marcado no jogo anterior do FC Porto, tendo nesse caso dado a vitória diante do Portimonense, para o campeonato. Com três golos, o brasileiro igualou Galeno na liderança dos goleadores da equipa.